Koulibaly, colloquio tra De Laurentiis e Leonardo: nessuno sconto al PSG

Kalidou Koulibaly pezzo pregiato del mercato del Napoli conteso tra Manchester City e PSG. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport.

Kalidou Koulibaly resta l’oggetto del contendere sul mercato del Napoli, con il Manchester City che al momento sembra essersi defilato. Il difensore senegalese, però, non manca di estimatori e cosi sembra essere il Paris Saint Germain la squadra pronta a mettere le mani sul giocatore azzurro.

Secondo quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti al club parigino per Koulibaly: Aurelio De Laurentiis ed il ds Leonardo avrebbero avuto un colloquio proprio una decina di giorni fa, durante il quale il patron azzurro avrebbe confermato appunto le cifre già note per arrivare al difensore. Il Psg, al momento, sta valutando il da farsi, ed i prossimi giorni saranno ovviamente cruciali per capire quale sarà la decisione definitiva della squadra francese.

