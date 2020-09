Koulibaly, con la sua cessione in arrivo tre rinfozi: Gattuso aspetta

Kalidou Koulibaly può sbloccare il mercato in entrata del Napoli. Ecco cosa scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“L’atmosfera rilassata di Capri potrà diventare complice dell’affare che porterebbe Kalidou Koulibaly al Manchester City, ma soprattutto sbloccare il mercato in entrata del Napoli. Ieri le parti si sono sentite, nessun passo in avanti, ma la sensazione che alla fine presto la trattativa si sbloccherà. C’è qualche milione di differenza in ballo. Perché con oltre 65 milioni di euro in ballo si potrà agire sul mercato e completare la rosa nella direzione richiesta dall’allenatore: un altro difensore centrale, un esterno destro offensivo e un centrocampista completo.

Gli investimenti del Napoli sarebbero rivolti all’Ivoriano Boga del Sassuolo, per il quale la valutazione attuale ruota intorno ai 40 milioni. L’altro tassello importante sarebbe quello del centrocampo, dove l’obbiettivo è Jordan Veretout, che per caratteristiche completerebbe bene il reparto, dando maggiori possibilità a Gattuso di poter virare verso il 4-2-3-1. La Roma non vuole privarsi del francese, ma un’offerta intorno ai 30 milioni potrebbe convincere la nuova proprietà.

De Laurentiis ha ammesso che in difesa si sta lavorando su Sokratis, l’esperto difensore greco, già al Genoa e al Milan, che sarebbe gradito a Gattuso e anche al connazionale Manolas. Papastathopoulos è dell’Arsenal, ma il suo contratto scadrà fra meno di un anno. Il Napoli attende che si svincoli a costo zero dal club londinese per garantirgli un triennale, o un biennale con opzione, a circa 4 milioni di euro a stagione, bonus compresi”.

L’articolo completo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

