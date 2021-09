Koulibaly in conferenza: “Ci fa arrabbiare aver perso equilibrio e solidità. Si poteva vincere oggi”

Kalidou Koulibaly è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sconfitta arrivata contro lo Spartak Mosca allo Stadio Maradona.

A seguire il commento del difensore senegalese, intervenuto in conferenza stampa dopo il mister Spalletti.

“Oggi era una partita che potevamo vincere, abbiamo rimesso lo Spartak nella gara. Abbassandoci troppo siamo andati in difficoltà e loro ne hanno approfittato. Questa gara ci insegna molto di noi e del calcio che dobbiamo fare, un calcio più dominante e offensivo.

Quello che ci fa più arrabbiare è quello di aver perso equilibrio e solidità dato quello che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Penso che questa era una partita che potevamo vincere, nel secondo tempo siamo andati in difficoltà e lo Spartak ne ha approfittato.

Com’è il percorso in Europa League dopo la sconfitta? In Coppa è tutto aperto per me, nonostante la sconfitta. C’è il doppio confronto con il Legia che si devono vincere se vogliamo andare avanti. Io sono fiducioso che si può andare avanti e penso che ce la faremo.

Questo fa parte delle cose su cui dobbiamo lavorare, quando c’è da segnare dobbiamo farlo e quando c’è da difendere dobbiamo essere più aggressivi. Oggi siamo stati più indietro ed abbiamo sofferto, c’è da lavorare tanto e soprattutto tenere i piedi per terra. Vero che abbiamo vinto sei partite di fila in campionato ma dobbiamo restare concentrati. Spero che vinciamo domenica così ci darà più entusiasmo.”

Comments

comments