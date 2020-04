Koulibaly, due big tornano alla carica ma il Napoli non scende sotto i 100 milioni

Kalidou Koulibaly sarà ovviamente al centro delle voci di mercato. Il Corriere dello Sport parla dell’interesse di due big del calcio europeo.

Un’estate fa il Real Madrid si spinse fino a 90 milioni per Kalidou Koulibaly, così come fece il PSG. Ma ad entrambi il Napoli rispose picche. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui ancora oggi la base d’asta per il centrale azzurro è di 100 milioni. A tanto ammonta la richiesta di Aurelio De Laurentiis, consapevole che PSG e Manchester United stanno per tornare alla carica

