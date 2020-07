Durante l’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport [LEGGI QUI] il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato anche delle voci sul suo futuro.

“Sento dire che andrò via, ma io qui sto bene. Non ho mai parlato con la società per andare via.

Vedremo cosa deciderà il presidente, se mi proporrà il prolungamento del contratto che mi permetterebbe di concludere qui la carriera”.

Comments

comments