Koulibaly e Osimhen sono i prossimi due rientranti. Entrambi attesi in serata a Dimaro

Il Napoli prosegue il ritiro a Dimaro e un po’ alla volta stanno rientrando gli azzurri che erano impegnati con le Nazionali. Oggi è il turno di Koulibaly e Osimhen.

I due, infatti, sono attesi a Dimaro nella serata di oggi dopo il riposo addizionale per via degli impegni con le rispettive nazionali. Attesa soprattutto per Koulibaly, dato la sua situazione legata al rinnovo.

Il presidente De Laurentiis giovedì sarà in Trentino e a partire da quel giorno, ogni momento sarà buono per ricevere novità sul rinnovo di Kalidou. Nelle ultime ore si parla sempre di più di un possibile incontro in ritiro tra le parti per discutere della situazione.

Comments

comments