Koulibaly: “Gattuso ci ha dato fiducia. Juve? Ho fatto un gol a loro e uno a noi, darò tutto”

Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni della Rai al termine della partita contro l’Inter che ha portato gli azzurri in finale di Coppa Italia.

“Sapevamo che oggi sarebbe stata difficile. L’Inter ci ha messo in difficoltà, non eravamo pronti sul primo gol. Poi abbiamo risposti bene, abbiamo fatto un bel gol e siamo stati solidi, cosa che ci mancava da tempo.

Gattuso? Ci ha dato molta fiducia in noi stessi. Avevamo perso un po’ di autostima e lui ce l’ha ridata, perché siamo giocatori forti. Abbiamo imparato a soffrire, una cosa che non volevamo fare ad inizio campionato e che ci ha messi in difficoltà. Ora sappiamo farlo per poi spingere in avanti quando abbiamo il pallone. Ci manca ancora qualcosa ma siamo sulla strada giusta. C’è una partita tra tre giorni, saremo pronti.

Stanno tornando le cose che facevamo prima. Ci manca un po’ di lavoro ma siamo consapevoli che possiamo fare meglio. Siamo tutti coinvolti nel progetto ed è una cosa importante. Vogliamo dare qualcosa ai tifosi, la finale è una sola e dobbiamo prepararla bene. Saremo pronti.

Il gol che ho fatto alla Juve? Eh sì, ne ho fatto uno ma poi ne ho fatto un altro contro di noi. Voglio pensare al presente. Sono stato lontano tanto tempo, ora sono felice di essere tornato con i miei compagni. Voglio dare tutto per loro e per i tifosi, perché mi sono stati tutti molto vicini, ho sempre dato tutto e voglio continuare a dare tutto finché sarò qui. Mi hanno dato tutti grandissimo sostegno e voglio dargli qualcosa indietro”.

