Koulibaly in partenza per far spazio a Gabriel: la situazione

Il Napoli starebbe cercando di cedere in tempi brevi Koulibaly per far spazio all’arrivo di Gabriel. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

“Il Napoli punta forte su Gabriel Magalhaes del Lille. Il difensore classe ‘97 ha il contratto in scadenza nel 2023, il club azzurro lo ha prenotato ormai da tempo. Tanto che il club francese ha rifiutato 20 milioni ieri dall’Everton per il gentleman agreement che ha con il Napoli.

L’esito della trattativa dipenderà dall’eventuale cessione di Koulibaly: se arriverà in tempi brevi il Napoli punterà forte su Gabriel, in caso contrario il Lille e gli agenti del giocatore valuteranno le altre proposte. È vivo anche l’’interesse di Arsenal e Manchester United”.

