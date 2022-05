Koulibaly: “Io il miglior difensore al mondo? Non sono d’accordo”

Kalidou Koulibaly ha rilasciato un’intervista a Onze Mundial. In questo frangente si sofferma sulle parole di Arek Milik che l’ha incoronato in una recente intervista come il miglior difensore del mondo.

“Non sono d’accordo con nessuno quando si dice questo. Le persone hanno la loro opinione, io provo a dare il massimo in campo e fare il mio lavoro al meglio, cercando di essere uno dei migliori difensori al mondo. Le parole di Arek su di me mi hanno reso felice. Lui è un attaccante di qualità e sapevo che avrebbe fatto bene al Marsiglia. Ho avuto la fortuna di giocare con un grande attaccante come lui. Alcuni sono rimasti sorpresi per i gol fatti a Marsiglia, ma io lo sapevo perché è un centravanti completo. Sa attaccare, difendere, segna da destra, da sinistra, di testa. In allenamento ci sfidavamo continuamente”.

