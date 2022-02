Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, ha parlato ai microfoni di Radio KissKissNapoli proprio del suo vecchio assistito.

“Non mi aspetto che torni prima di venerdì-sabato perché non può scappare dal Senegal, dai festeggiamenti e dall’incontro col presidente, visto che è il più grande trofeo della storia per la nazionel. E’ un gran professionista, ma non credo che sarà a disposizione contro l’Inter”.

