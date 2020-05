Koulibaly-Napoli, sarà addio con De Laurentiis che lo ha già anticipato l’autunno scorso

Per il Napoli si prospetta una vera e propria rivoluzione in difesa, riferisce la Gazzetta dello Sport; Koulibaly a fine stagione saluterà il Napoli.

Un addio anticipato nell’autunno scorso da De Laurentiis, quando confermò l’offerta da 100 milioni dello United poi rispedita al mittente. In quella stessa occasione sottolineò che se fosse arrivata un’altra offerta del genere non avrebbe detto di no.

Insieme a Koulibaly, dovrebbero dire addio anche Hysaj e Ghoulam, con il terzino albanese che lo farà di sua volontà. Una scelta che il suo agente ha confermato una settimana fa. Il difensore senegalese, invece, vorrebbe trovare nuove sfide in altri campionati, come la Ligue 1 o la Premier League.

