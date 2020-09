Koulibaly, ore cruciali per il futuro: il PSG tratta ma il Napoli non si smuove

Kalidou Koulibaly ancora in attesa di conoscere il suo futuro, il PSG cerca soluzioni che non vanno bene al Napoli. Intanto il tempo scorre.

Si continua a discutere, parlare, trattare, ma alla conta dei fatti Kalidou Koulibaly è ancora un difensore del Napoli. Il difensore senegalese ha chiesto, ormai da tempo, alla società azzurra chiarezza sul suo futuro, si badi bene: chiarezza, niente di più e niente di meno di quanto meriterebbe un professionista a stagione ormai già cominciata. Perché in un mercato che vede fin troppo spesso mal di pancia, pretese di rinnovo e chi più ne ha più ne metta, K2 non ha mai chiesto di essere ceduto nonostante le richieste arrivate potessero far vacillare chiunque, Manchester City e PSG con i loro De Paperoniani conti in banca. In tanti hanno abboccato ad offerte nettamente inferiori, lui no. Anzi. Continua nelle sue dichiarazioni d’amore pubblicando su Instagram il suo primo gol in azzurro e scatenando la reazione di adorazione dei tifosi che ancora sperano che il gigante senegalese resti in azzurro.

Ma intanto si tratta, sì, perché ormai è chiaro che il mercato del Napoli dipenda dalla cessione di Koulibaly: se avviene, si fa mercato, altrimenti no e Gattuso. Ma anche nel primo caso il tassametro sta correndo a velocità tale da non lasciare molte alternative sul piatto, il mercato chiuderà il 5 ottobre e sì, tutto si può risolvere in poche ore quando c’è la voglia di farlo, ma il “problema” è che al momento l’intesa manca tra il Napoli e le pretendenti alle prestazioni del suo difensore. Il Manchester City ha perso terreno, stufo delle richieste di De Laurentiis ed ha virato altrove, fermo alla finestra anche il Liverpool, forte di una rosa che gli permette di stare tranquillo ad osservare. Resta il PSG.

L’offerta del club francese però non ha convinto il Napoli: prestito oneroso con obbligo di riscatto per una cifra totale che ruota tra i 50 e i 60 milioni. A queste condizioni, però, De Laurentiis non cederà Koulibaly. Per il Napoli, infatti, l’opzione del prestito non è contemplata, così come non c’è accordo sulla cifra per cui il patron azzurro non si smuove dalla richiesta iniziale di 80 milioni. Intanto il tempo scorre, e Koulibaly sta aspettando di conoscere il suo futuro. Così come i tifosi del Napoli che sperano che l’impossibile si concretizzi e che questa storia d’amore, iniziata ormai sei anni, fa possa continuare.

