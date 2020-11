Koulibaly: “Polemiche per una sconfitta con la prima in classifica. Siamo con Gattuso”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione della partita contro il Rijeka.

“Mancanza di carattere? Non ho niente da rispondere. Sappiamo che con il Milan era una partita importante, abbiamo perso ma siamo consapevoli di quello che abbiamo sbagliato. E’ mancata la mentalità ma a livello di leadership non abbiamo problemi. Avevamo pensato a giocare a calcio, non vogliamo fare polemiche. Sappiamo cosa abbiamo sbagliato e lavoriamo su questo.

Abbiamo concesso poco contro il Milan. Hanno fatto gol con Ibrahimovic, un giocatore difficile da marcare. Sul terzo volevamo ribaltare la partita ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Abbiamo concesso poco, abbiamo sbagliato occasioni. Ci rivolgono tante critiche ma per me sono motivazioni: vogliamo fare meglio e dimostrare a tutti che stanno sbagliando, non abbiamo problemi. In un attimo possiamo mettere tutto a posto, bisogna vincere domani ed è quello che vogliamo fare.

Se ci schieriamo con Gattuso? Ma non c’è alcun dubbio! Il mister sa che siamo al 100% dalla sua parte. Per noi tutto ciò è una motivazione. A me piace quando parlano così perché nessuno sa cosa succede nello spogliatoio. Stanno facendo polemiche perché abbiamo perso contro la prima in classifica, significa che questo Napoli può fare paura. Dobbiamo essere consapevoli di questo e lo dimostreremo domani sul campo”.

