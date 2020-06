Koulibaly, pronta l’asta in estate: sfida tra le big di Premier e Liga

Kalidou Koulibaly nell’occhio del ciclone del mercato. Dal Manchester United al Real Madrid, pronta l’asta per il difensore azzurro.

Una permanenza a Napoli di Kalidou Koulibaly non è affatto scontata, ma anzi, sono tanti i rumors sul difensore senegalese in vista di un possibile addio alla maglia azzurra. Sulle sue tracce ci sarebbero Manchester United, PSG, Barcellona e Real Madrid. Come riferisce il quotidiano britannico ‘The Sun‘ proprio lo United avrebbe un disperato bisogno di portarsi Koulibaly a casa offrendo circa 70 mln di sterline – circa 78 mln – per puntellare la propria retroguardia. Come riferisce il tabloid il Napoli avrebbe abbassato le proprie pretese per il difensore dopo aver rifiutato nei mesi scorsi offerte sui 90 mln.

ASTA TUTTA INGLESE – Non solo lo United, ma anche il Tottenham,Newcastle, Manchester City e Liverpool vorrebbero Kalidou, con Jurgen Klopp desideroso di riformare la coppia made in Genk con Virgil Van Dijk.

Comments

comments