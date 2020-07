Koulibaly può restare: offerte troppo basse, si pensa al rinnovo

Kalidou Koulibaly è a una svolta per il suo futuro. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport sulla situazione attorno al senegalese.

“Sessanta milioni di euro non bastano e non basteranno per convincere il Napoli a cedere Kalidou Koulibaly”.

Questo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport che para dell’incontro avuto nei giorni scorsi tra Fali Ramadami, agente del difensore senegalese, ed Aurelio De Laurentiis.

E’ stato chiarito dal presidente del Napoli che per quella cifra non cederà Koulibaly, su cui ci sono i grandi club d’Europa e, soprattutto, Liverpool, Manchester City e PSG che avrebbero già presentato offerte attorno, appunto, ai 60 milioni di euro.

Il Napoli è forte di una situazione che lo pone in forte vantaggio: innanzitutto il contratto con Koulibaly scade nel 2023, poi l’ingaggio tra parte fissa e bonus di quasi sette milioni a stagione ed una clausola rescissoria di 150 milioni di euro valida solo per l’estero.

Ma non è finita qui, perché il futuro del centrale azzurro non è scontato che sia lontano da Napoli. Il Corriere infatti riporta la possibilità di un ulteriore avvicinamento tra le parti. Il che potrebbe portare anche ad un rinnovo di contratto che chiuderebbe definitivamente la porta a qualsiasi discorso di cessione.

“Koulibaly al Napoli sta bene e anzi sarebbe felice di proseguire la sua avventura in azzurro, fermo restando un prolungamento di contratto che faccia felici tutti”.

