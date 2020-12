Koulibaly: “Real Sociedad forte, ci sta soffrire, ora testa al campionato”

Il calciatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo la partita con la Real Sociedad.

“Oggi era una partita importante per noi, sapevamo che era la prima nello stadio Maradona. Peccato non aver vinto, proveremo a vincere il prossimo week end in questo stadio. L’Europa League può essere un obiettivo ma dobbiamo restare con i piedi per terra, la qualificazione è stata difficile contro un avversario molto forte. Ora pensiamo al campionato, passerà tempo prima del ritorno in Europa League.

E’ vero che abbiamo sofferto tanto stasera, questo ti può dare un’idea su quello che possiamo o non possiamo fare. E’ difficile sempre vincere 4-0, abbiamo sofferto contro una squadra che sta facendo bene. Ci hanno messo in difficoltà, ma abbiamo fatto la partita giusta, con atteggiamento e mentalità giusta, anche se soffriamo possiamo vincere le partite.

Mister arrabbiato? Non so dove lo avete visto. La Real Sociedad è forte e ci sta che ci metta sotto qualche minuti. Avevamo difficoltà ad uscire palla al piede, ma abbiamo avuto solidità per il 90% della partita, secondo me abbiamo reagito bene. Volevamo vincere la partita in questo stadio mitico, abbiamo avuto mentalità.

Napoli diverso? Abbiamo visto un altro Napoli, più maturo. Non possiamo sbagliare in atteggiamento e mentalità, sbagliando qualcosa avremo potuto perdere. Siamo stati in difficoltà sotto il punto di vista tecnico, ma abbiamo difeso bene e contrattaccato bene. Abbiamo sofferto, siamo stati solidi”.

