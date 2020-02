Koulibaly salterà Brescia e Barcellona, ecco il piano di recupero

Kalidou Koulibaly sarà il grande assente nella partita di questa sera contro il Brescia e contro il Barcellona in Champions. Ne parla Repubblica.

Salvate il soldato Koulibaly, così si potrebbe intitolare questo momento in casa Napoli. Alle porte del grande confronto di Champions League contro il Barcellona, il difensore senegalese che per anni è stato perno e colonna della difesa azzurra è latitante. Purtroppo, l’infortunio che gli è costato una lunga assenza ed una pessima prestazione contro il Lecce (causata evidentemente da un rientro anticipato), impone uno stop prolungato che non solo gli farà saltare la sfida di questa sera contro il Brescia (QUI i convocati di Gattuso), ma con ogni probabilità anche la sfida contro il Barcellona di martedì (come si evince dalle parole del tecnico azzurro in conferenza stampa). Ecco quanto riportato invece da Repubblica sul piano di recupero di KK:

“Saranno almeno sette giorni di full immersion, poi dopo si faranno valutazioni. L’obiettivo è di recuperarlo per la gara col Torino di sabato 29 febbraio, così da averlo al top per la gara di semifinale di ritorno con l’Inter in Coppa Italia”.

