Koulibaly su Bakayoko e Osimhen: “Dobbiamo continuare ad aiutarli per farli integrare”

Nella sua lunga intervista per Napoli Magazine, Kalidou Koulibaly si è soffermato a parlate anche di due dei nuovi arrivati: Bakayoko e Osimhen.

Il difensore ha sottolineato che la squadra deve continuare ad aiutare i due per farli integrare al meglio. A seguire il passaggio dell’intervista:

“È stato facile per loro integrarsi perché sono bravi ragazzi che sanno ascoltare i consigli. Così è più facile. Poi sono ottimi giocatori. Dobbiamo continuare ad aiutarli perché non conoscono bene il calcio italiano e dobbiamo dargli una mano ad inserirsi. Spero ci daranno una mano perché abbiamo bisogno di tutti per arrivare fino in fondo.“

