Koulibaly su Spalletti: “Ci ha dato tanto sulla mentalità, una frase è stata importante”

Nel corso della lunga intervista concessa a DAZN, Kalidou Koulibaly ha parlato di Spalletti ed anche di una frase che lo ha colpito.

Queste le sue parole in merito:

“Spalletti? Ci ha dato tanto sulla mentalità. Ha sempre stimato questo gioco e questa squadra. Ha detto, appena arrivato: non è normale che non si vince. Voleva capire quale fosse il problema. Questa frase è stata importante, se uno da fuori dice così significa che davvero abbiamo delle potenzialità.

Ha avuto l’umiltà di dire che il lavoro di Gattuso è stato buonissimo, lui non è arrivato qui per cambiare tutto ma per dare qualcosa in più. Mi chiama sua maestà? Sì, è vero, ma mi chiama anche il generale, ma mi piace più il Comandante. Dice che sono il leader, ma faccio quello che serve, sono qui da otto anni.

Sono a disposizione dei compagni e di chi ha bisogno di aiuto. Sono consapevole che giochiamo per una città intera, per milioni di persone. I tifosi nel mondo sono tanti. Io lo chiamo papà? I miei compagni dicono che è così per tutti gli allenatori, pure con Gattuso, perché mi fanno giocare sempre.“

