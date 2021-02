Il calciatore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha commentato sui social la sua positività al Coronavirus.

Come sapete, sono positivo al Covid. Ma non ho sintomi e mi sento bene. Ci vediamo presto. Grazie per l’affetto 💙

Comme vous le savez, j’ai testé positif pour Covid. Mais je n’ai aucun symptôme et je me sens bien. À bientôt. Merci à tous pour votre affection 💚

#KK ❤️💪🏿 pic.twitter.com/IemXAiGx80

