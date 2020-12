Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, commenta su Twitter la sconfitta con l’Inter.

Un peccato averla persa. Meritavamo di più.

C’est dommage d’avoir perdu. Nous méritions plus.

It is a pity we lost. We deserved more.

