Koulibaly torna sui cori razzisti: “Non ho dormito per due notti, ma sono pronto a incontrare quel tifoso”

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato, insieme a Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League con il Legia Varsavia.

Il centrale senegalese si è soffermato anche sui cori razzisti che gli sono stati rivolti durante la gara in trasferta contro la Fiorentina: “Ho ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento, anche da parte di personaggi pubblici, che mi hanno fatto molto piacere e aiutato a superare l’accaduto: per fortuna ho uno staff e dei compagni che mi stanno sempre dietro. Mi dispiace per quel ragazzo, ma a causa di ciò che è successo non ho dormito per 2 notti. Mi dispiace molto, anche da Firenze mi hanno chiamato per parlare con gli alunni ed eventualmente incontrare anche questa persona, cosa per la quale non avrei problemi, anche per capire cosa è scattato nella sua testa. L’importante è continuare in questa lotta, io ci tengo molto”.

