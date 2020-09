Koulibaly va verso la permanenza ed il Napoli lascia andare Sokratis

Ultime di mercato relative a Kalidou Koulibaly e a Papastathopoulos e di queste notizie ne ha parlato Ciro Venerato a Radio Kiss Kiss Napoli.

In particolare, la permanenza del difensore senegalese al Napoli si fa sempre più concreta dato che non arrivano richieste importanti. Neanche da PSG e Manchester City; il Napoli ha bloccato Sokratis da un mese ma ai suoi agenti hanno riferito che da domenica possono trovare una nuova squadra in cui trasferirsi. Il difensore greco, in uscita dall’Arsenal, era visto come possibile sostituto proprio di Kalidou, in caso di sua partenza.

Manca ancora un’ultima settimana di mercato che può riservare grosse sorprese, ma ad oggi è più probabile che Koulibaly rimanga al Napoli.

