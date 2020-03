Koulibaly verso il PSG, agreement con De Laurentiis. Napoli su Milenkovic

Kalidou Koulibaly tra i principali nomi in uscita in un estate che si prospetta di fuoco per il Napoli. Ecco quanto riporta Il Mattino.

La prossima estate il Napoli potrebbe cedere alcuni dei suoi big e tra questi il maggiore indiziato resta Kalidou Koulibaly. Stando a quanto scritto oggi da Il Mattino, per una cifra che si aggira sugli 80 milioni di euro il club azzurro sarebbe pronto a lasciarlo andare via, secondo un accordo, non scritto, tra il giocatore e il presidente Aurelio De Laurentiis.

DESTINAZIONE E SOSTITUTO – Il quotidiano fa sapere dell’esistenza di un gentlemen agreement tra le parti. Quale destinazione? Sulle tracce del difensore senegalese c’è da tempo il PSG, che in estate potrebbe salutare Thiago Silva e sarebbe quindi costretto a rimpiazzarlo. Il Napoli, invece, per sostituire Koulibaly avrebbe indivudato in Nikola Milenkovic della Fiorentina il profilo ideale.

