Koulibaly, vittoria in extremis per il Senegal: il difensore salterà la prossima sfida per squalifica

Vittoria in extremis per il Senegal, che ha sconfitto la Guinea-Buissau in un match valido per il girone I delle qualificazioni alla Coppa d’Africa.

I Leoni si sono aggiudicati la gara con il risultato di 1-0, grazie a una rete segnata all’82’ dall’attaccante del Liverpool, Sadio Manè. 90 i minuti disputati da Kalidou Koulibaly, che ha ricevuto un cartellino giallo al 43′: il difensore del Napoli era diffidato e salterà il prossimo impegno della sua Nazionale, contro il Congo. Il Senegal, in ogni caso, è già qualificato alla manifestazione.

