Koulibaly vs Juventus: La magica preveggenza del calendario ufficiale 2021 della SSCN

Più che con i piedi di piombo Koulibaly è andato bello sfrontato sul pallone messo in gol.

Il gigante d’ebano ha scritto di nuovo la storia e ora siamo tutti curiosi di scoprirne il finale.

Napoli-Juventus è stata, per molti versi, una partita a senso unico, nel senso che il Napoli ha fatto, quasi, tutto da solo, compreso il gol di Morata.

La partita è stata giocata a sprazzi, anche se, nel secondo tempo, c’è stato un dominio, pressoché totale degli azzurri.

Il protagonista indiscusso è Koulibaly ma è stato Politano a riaprirla, credendoci e mettendo dentro quel pallone goloso dopo il tiro a giro di insigne.

Grandi elogi anche per Anguissa che, nel corso della partita si è sciolto, fino a dominarla, esaltandosi, nel secondo tempo. Nel calcio funziona così, più te ne viene bene una, più farai meglio le altre.

“Le vittorie un po’ viziano” secondo Spalletti ma una squadra matura e intelligente deve saperne prendere solo il meglio, in punti e consapevolezza, poi sta al tecnico tenere tutti sul pezzo.

Il Napoli ha vinto le prime tre senza travolgere gli avversari che in termini pratici vuol dire: non trasformare in chiare occasioni da gol la mole di gioco, anche quando hai un possesso palla enorme, come contro la Juventus.

Su questo c’è sicuramente da lavorare ma il tempo non manca. Alla fine, nel calcio contano le vittorie e finché arrivano bisogna prendersele con gioia e allegria.

Le partite delle squadre in testa alla classifica, in questo turno, saranno condizionate dagli impegni delle nazionali ma questa situazione è inevitabile. L’importante è mettere fieno in cascina e Spalletti, che è un uomo di campagna, lo sa bene.

L’importante sarà vivere questa stagione andandoci con i piedi di piombo ma non troppo come fa Koulibaly.

Fonte foto mese di settembre calendario ufficiale 2021 SSCN

Comments

comments