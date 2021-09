Krol: “Gennaio potrebbe essere un problema per il Napoli, la Fiorentina può essere una sorpresa in questa stagione”

L’ex stella del calcio Napoli Rudy Krol ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media napoletani.

“Il Napoli ha giocato bene e con Anguissa ha più equilibrio a centrocampo, con il suo acquisto e il recupero di Osimhen il Napoli è più forte dell’anno scorso.

La differenza rispetto all’anno scorso è la voglia di vincere, anche chi entra è molto motivato a dare il massimo e questo è un merito del nuovo allenatore e della mentalità che ha trasmesso.

Gennaio potrebbe essere un problema per il Napoli viste le assenze di 4 giocatori per la Coppa d’Africa, spero Spalletti e la squadra riescano a sopperire in qualche modo.

La Fiorentina con l’Inter ha fatto una grande gara e può essere una sorpresa in questa stagione. Spero tuttavia che il Napoli possa andare a Firenze e fare risultato.

Lozano che parte dalla destra è sicuramente più pericoloso, può segnare agevolmente. Parliamo di un giocatore che prende palla, si accentra e diventa un valore aggiunto per la squadra. Lui a destra e Insigne a sinistra sono i giocatori migliori per lo schieramento tipo del Napoli. Lo preferisco a Politano, se dovessi scegliere preferirei il messicano. Certo anche Politano è un ottimo giocatore, diciamo che sono due giocatori diversi”.

Comments

comments