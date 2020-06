Krol: “Il Napoli con il Barcellona può farcela, Gattuso bravo anche sul piano tattico”

L’ex difensore del Napoli Rudy Krol ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla “Gazzetta dello Sport” oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Napoli-Juventus non è stata una bella partita, lo spettacolo non è stato entusiasmante per una finale. Ma

c’è l’attenuante del momento, le difficoltà che le squadre stanno trovando dopo tre mesi di stop.

Gattuso mi piace molto. È determinato, sa trasmettere ai giocatori una forte carica emozionale. E poi, è bravo anche sul piano tattico. Mi ha sorpreso per come ha affrontato la Juve, la squadra è stata disciplinata, i tre reparti si sono ritrovati nel difendere la propria metà campo. È stato bravo, ha fatto un ottimo lavoro dopo aver sostituito Ancelotti.

Maksimovic è stato insuperabile, si vede che è uno deciso, sia nel gioco aereo, sia nell’anticipo. L’ho visto contro Inter e Juve e devo dire che mi è piaciuto più di Koulibaly.

I portieri sono tutti e due bravi. Ospina ha più esperienza, magari gestisce meglio il reparto. Meret è giovane, può soltanto migliorare.

Sfida con il Barcellona? Ho visto il Barça tre volte in questo periodo e non mi è parso in gran forma. Ho visto una difesa debole e un centrocampo troppo lento. Anche per loro vale il discorso della preparazione. Questo Napoli, però, può riuscire nell’impresa, deve crederci. Ha un buona qualità e se gioca come in coppa Italia, ce la farà. Gattuso ha un attacco molto forte, abile nelle ripartenze. Ecco, Mertens e Insigne potrebbero creare seri problemi alla difesa catalana.

Non si possono avere ambizioni da scudetto se non sei solido economicamente. Chi non ha tanti soldi, deve puntare sui settori giovanili, come sta facendo l’Ajax. Certo, non tutti gli anni vengono fuori i talenti, ma

lavorando sui giovani si può arrivare in alto”.

