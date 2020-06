Krol: “Milik è un attaccante che segna, sono un suo fan da sempre”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del momento della squadra azzurra.

“Ho visto tutte le partite finora e devo dire che il Napoli è migliorato dalla prima partita contro l’Inter, più difficile rispetto a quella contro il Verona, dove invece ho visto una squadra molto organizzata. Milik? È un attaccante che fa gol, e questo è molto importante per la squadra. Difficile che rimanga a Napoli? Mi dispiacerebbe, è un giocatore che mi piace da sempre. Gattuso ha cambiato organizzazione, adesso stanno molto meglio, c’è più confidenza anche con la squadra. Lozano? Peccato non abbia fatto il secondo gol col Verona, è un giocatore di valore ma non è arrivato al Napoli in un momento giusto”.

