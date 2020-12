Krol: “Napoli più forte dell’AZ”

A Radio Marte è intervenuto Ruud Krol, allenatore ed ex giocatore del Napoli.

“Maradona? Ci ho giocato due volte contro, abbiamo parlato della nostra esperienza e del Napoli. Era un uomo aperto e leggero, sicuramente è stato il più grande giocatore del mondo. Dopo che sei morto arrivano sempre tante parole, a me è rimasto il giocatore che è la cosa più importante.

Cruijff quanto era lontano da Maradona? Non lontano, ovviamente era un altro periodo ma lui era un grande giocatore. Forse non come Maradona ma sicuramente uno dei tre più forti del mondo insieme a lui e Pelè.

AZ Alkmaar? Come ho detto prima della prima gara, il Napoli è più forte ma all’andata non ha giocato bene e gli olandesi hanno giocato la miglior partita del periodo. Sono molto giovani, hanno 3-4 giocatori internazionali. Sicuramente non è una partita facile ma il Napoli la può portare a casa”.

