Krol: “Spero Dries resti, guardate cosa ha fatto la Juve con Di Maria”

L’ex difensore del Napoli Rudy Krol ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

“Ma davvero Koulibaly va alla Juventus? Ho letto in Inghilterra che l’Arsenal potrebbe comprare Osimhen, spero proprio che non lovendano. E poi non posso credere che Mertens va via. Ditemi che non è vero.

Non posso pensare che sia solo una questione di ingaggio o di età. Dries è in perfetta condizione e in grado di essere ancora decisivo, pure a 35 anni, anche entrando in corsa. Guarda cosa ha fatto la Juve. Ha preso Di Maria che ha quasi la stessa età di Mertens. Perché al di là della classe, la qualità e l’esperienza, serve anche a far crescere i giovani. E poi per prendere sul mercato uno come il belga, con la sua tecnica, devi

spendere tanti soldi.

Koulibaly è un patrimonio del Napoli, che non può perderlo. Ci metti anni a far maturare certi giocatori ai massimi livelli internazionali, se poi li dai via serve molto tempo per crescerne altri. Kalidou è davvero fortissimo”.

