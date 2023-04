Kroll: “Ko Napoli, nulla è cambiato. Adesso però, ha capito che per vincere deve essere in partita sempre…”

A Radio Crc è intervenuto l’ex giocatore Ruud Krol.

“Non sono preoccupato nonostante la sconfitta del Napoli di ieri contro il Milan. E’ solo la terza sconfitta in stagione, ieri è stata una giornata storta in cui la squadra non ha girato. Può capitare, speriamo che il Napoli torni subito a correre. L’ho visto molto affaticato, ma è anche normale vista la sosta che ha portato tanti azzurri in giro per il mondo. Il Milan non giocava bene da 3 mesi, ieri ha trovato la motivazione per fare qualcosa di buono contro la capolista. L’avversario ha voluto dimostrare che ha meritato lo scudetto lo scorso anno: erano più motivati. Non si può essere sempre al massimo della forma in tutte le partite: ieri il Napoli non lo era.

Il Napoli non è stato compatto, ha lasciato molto spazio al Milan che ne ha approfittato con gli uomini migliori. I primi due gol sono frutto di grandi errori in difesa. E’ molto importante che venerdì a Lecce il Napoli risponda da grande squadra, ma ancora più importante saranno le prossime due gare col Milan. Ieri si è sdraiato il Napoli, ma ha capito che per vincere deve essere concentrato per tutta la durata del match. Non ho visto la solita grinta negli azzurri, c’è da chiedere a Spalletti il motivo, ma sono convinto che sia frutto della stanchezza dei giocatori che sono andati in giro per il mondo. Nulla è compromesso, se torna a dimostrare il suo valore, il Napoli può passare il turno, nulla è cambiato nonostante la sconfitta”.

