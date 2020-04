Kroos: “Taglio agli stipendi? D’accordo solo se si farà beneficenza, sennò è un regalo ai club”

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, si è espresso a SWR Sport sul taglio agli stipendi dei giocatori a causa dello stop per il Covid-19.

“Ridurre lo stipendio dei giocatori equivale a fare un regalo ai club.

Sono favorevole al pagamento completo dello stipendio a tutti quelli che lo utilizzano per farci qualcosa di sensato. Ci sono molti posti dove è necessario un aiuto. Molte squadre sono rimaste senza entrate che erano già in bilancio. Dipende anche da quanto tempo si fermerà tutto. Se, ad esempio, si potrà ripartire a maggio, si troveranno sicuramente soluzioni. Se sarà necessario fermarsi fino all’inverno, posso immaginare che alcuni club non ce la faranno”.

