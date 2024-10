Kvara vola alto: Champions e Mondiale. Conte? “Il top”.

Kvara rilascia una lunga intervista alla FIFA

Sulla nascita di suo figlio

Riesci a raccontarci quanto è stato emozionante diventare padre?

“La mia vita è cambiata radicalmente. Ho subito sentito la grande responsabilità di diventare padre. La nascita di mio figlio mi ha portato una gioia immensa e ora vedo le cose in modo diverso. Ogni giorno mi sveglio felice e auguro a tutti di provare una felicità così grande nella propria vita”.

Dopo il gol in Napoli-Bologna di qualche settimana fa, hai dedicato l’esultanza a tuo figlio. Quanto ti ha cambiato diventare padre come calciatore?

“All’improvviso avverti una motivazione in più. Inizi a lavorare ancora più duramente, perché sai che tutto ciò che fai è per tuo figlio. So che mio figlio vedrà tutto questo quando sarà grande, e questo mi rende così felice che è difficile per me esprimerlo a parole. Queste emozioni mi rendono più forte. Cerco di trasferirle in campo, di dedicargli i miei gol, così che li veda quando sarà grande. Spero che in futuro anche lui diventerà un calciatore”.

Qual è la cosa più importante che proverai a insegnare a tuo figlio?

“Più di tutto, vorrei insegnargli ad essere forte. La vita è piena di difficoltà, ma lui deve trovare il modo di superarle e di rialzarsi sempre quando cade. Vorrei che superasse ogni ostacolo e fosse determinato di fronte ad ogni sfida che la vita gli sottoporrà. Non ho altri consigli particolari che vorrei dargli. Il mio percorso è stato piuttosto difficile e ho affrontato ogni sfida con determinazione. Sono felice del cammino fatto nella mia vita finora”.

Sulla Georgia

Com’era il piccolo Kvaratskhelia che sognava di giocare a calcio? Pensavi di poter raggiungere livelli così alti alla tua età e rappresentare la Georgia in competizioni internazionali?

“Ho sempre sognato di diventare un calciatore professionista, ma all’inizio non mi sembrava vero. Quando andavo a vedere la Nazionale non avrei mai immaginato che un giorno sarei sceso in campo anch’io, con altri bambini a sostenermi dagli spalti. Ho imparato che tutto è possibile nella vita, purché si abbia la convinzione e la volontà di fare di tutto per realizzarlo. I sogni diventano realtà. Khvicha Kvaratskhelia ha realizzato il suo sogno diventando un calciatore e giocando per il suo Paese”.

Cosa significa per te poter rappresentare la Georgia?

“Voglio essere utile al mio Paese. Considerando quello che faccio oggi, credo che stia aiutando la Georgia e la Georgia stia aiutando me. Sono immensamente orgoglioso di essere georgiano. Ringrazio Dio di essere nato in Georgia e di essere figlio di questo Paese storico. Farò sempre del mio meglio per rendere orgoglioso il mio Paese, indipendentemente da ciò che accadrà dopo”.

Euro 2024. Georgia-Portogallo: un abbraccio con il tuo idolo Cristiano Ronaldo, poi 2 minuti di gioco e segni un gol importantissimo. Quanto è stato bello poter affrontare un giocatore che per te è stato un punto di riferimento e segnare un gol così speciale?

“La partita contro il Portogallo agli Europei è stata per me la gara più importante. Giocavo contro il calciatore che ho seguito e idolatrato fin da ragazzino. Prima della partita mi sono detto ‘questo è il mio momento’ e dovevo dimostrarlo in campo. Giocare contro il tuo idolo è una grande motivazione. È stato incredibile. È venuto da me e mi ha augurato buona fortuna. Ero estasiato e ancora più convinto che la Georgia avrebbe vinto. Quella sera ho dato tutto e ho aiutato la mia squadra a raggiungere un risultato storico”.

Ora la Nations League, poi le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Quanto ti piacerebbe giocare ai prossimi Mondiali?

“Negli ultimi mesi abbiamo dimostrato che la Georgia può dare tanto. Faremo di tutto per realizzare il nostro sogno di giocare il Mondiale. Crediamo di poterci qualificare e questa è la cosa principale. Abbiamo le competenze e il carattere per trasformare questo sogno in realtà”.

Sulle sue qualità

Sei un giocatore completo, capace di segnare, fornire assist, dribblare e anche difendere se necessario. Su cosa stai lavorando per crescere ulteriormente?

“Ogni giocatore ha margini di miglioramento e io non faccio eccezione. Ciò può essere ottenuto attraverso l’allenamento e l’impegno. Senza specificare componenti particolari, dico che desidero migliorare ogni aspetto del mio gioco”.

La passione e la determinazione che metti in campo sono palpabili in ogni azione, in ogni gesto o esultanza. Cosa ti spinge a dare sempre il massimo quando sei in campo?

“L’amore per il calcio. Mi ha dato tutto. Mi sento libero quando scendo in campo e mi sento felice con la palla tra i piedi. Ho la fortuna di poter fare ciò che amo, come voglio”.

Su Antonio Conte e sul Napoli

Antonio Conte ha voluto fortemente che tu rimanessi al Napoli. In un processo di crescita, quanto ti aiuta la sua fiducia e quanto ti aiuta in generale a migliorare in campo?

“Sono felice di avere l’opportunità di lavorare con Antonio Conte. Altre persone mi avevano detto che era un grande allenatore e sono contento di poterlo sperimentare in prima persona. È uno dei migliori al mondo e con lui cerco di migliorare sia fisicamente che tatticamente. Credo che con il suo aiuto potrò ottenere i risultati desiderati sia a livello di club che a livello internazionale”.

Vincere lo scudetto a Napoli ti ha aiutato anche a lottare per il premio The Best FIFA come miglior calciatore nel 2023. Quanta soddisfazione hai provato nell’avere la possibilità di competere con i migliori al mondo?

“È stata una bellissima emozione essere nominato per quel premio. Mi ha dato più fiducia e motivazione per dimostrare che quella non è stata solo una coincidenza. Farò di tutto per tornare su quel palcoscenico e sono certo che lo farò. Sto lavorando duro per questo, e credo fermamente che i miei sforzi saranno ripagati”.

I tifosi del Napoli vivono il calcio con tanta passione. Un po’ come i tifosi georgiani. Pensi che ci siano somiglianze tra i due popoli? E forse per questo sei riuscito a costruire un rapporto speciale con la città di Napoli?

“La cosa principale che hanno in comune i tifosi georgiani e quelli del Napoli è l’amore per il calcio. Questo sport è speciale per entrambi e per questo non ho avuto problemi ad ambientarmi a Napoli. Sono felice di essere supportato sia da questo club che dalla mia Nazionale”.

Sui prossimi obiettivi

Kvaratskhelia, Haaland, Mbappé, Bellingham, Yamal, Vinicius… Possiamo dire che dopo la generazione Messi-Ronaldo, il presente e il futuro del calcio sono in ottime mani?

“Questi nomi suggeriscono che il futuro del calcio è in buone mani, ma dobbiamo rispettare le leggende di questo sport come Messi e Ronaldo. Stanno ancora giocando e rendendo felici tanti tifosi con le loro prestazioni. Ho la fortuna di aver giocato nella loro stessa epoca e di aver vissuto

