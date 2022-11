Kvaratskhelia: “I tifosi del Napoli mi danno tanto e io devo restituire in campo. Lì si vive di calcio…”

I tifosi del Napoli mi incoraggiano molto. Le persone vogliono foto, autografi, mi dicono cose affettuose. E’ una grande responsabilità per me ricevere così tanto amore. Sento di doverlo restituire allo stadio. Faccio di tutto per renderli felici. Città? Ci cammino raramente, non ci vado quasi mai. Le persone sono innamorate del calcio in generale. La prima cosa che ho notato quando sono arrivato è che qui si vive di calcio, tutti, non importa l’età o il sesso, tutti sanno tutto.

Lingua? Ho pochissimo tempo per imparare l’italiano, dopo l’allenamento non ho la forza, ma sto andando da una brava insegnante. So dire ‘grazie e bene, tu?’

Routine? Mi alzo alle 8, ci mettono 15 minuti per arrivare al campo. Faccio colazione e poi mi alleno”. (l’intervista è stata fatta prima della rapina all’auto, ora Kvara non vive più a Cuma).

I commenti non li leggo, potrebbero influenzarmi, tendo a essere grato a chi mi supporta. Uso invece i commenti negativi come motivazione a fare meglio dimostrando in campo quel che posso. Se qualcosa non funziona, rimango da solo e discuto con me stesso per capire dove ho sbagliato. Uso questa rabbia durante l’allenamento per migliorare.