Kvaratskhelia: l’arma in più per il futuro del Napoli di Spalletti

Dopo esser diventato un calciatore del Napoli Kvicha Kvaratskehlia continua a farsi conoscere nel miglior modo possibile dai tifosi azzurri.

Dribblomane, rapido, agile, forte nella progressione e soprattutto dall’aria di essere pronto dal punto di vista mentale per fare un importante salto di qualità nella sua carriera.

Oltre ai gol, l’ultimo splendido segnato ieri contro la Macedonia, e agli assist realizzati con la Georgia in queste gare di Nations League, sorprendono in particolar modo le sue ottime prestazioni.

Praticamente sconosciuto fino a qualche mese fa, Kvaratskhelia sembra avere le carte in regola per essere un vero e proprio crack e per non far rimpiangere la partenza d’Insigne.

Chiaramente per caratteristiche tecniche e per compiti che può ricoprire nel Napoli di Spalletti non sarà mai l’erede di un calciatore che da sempre è stato fondamentale per questa squadra. D’altro canto può rappresentare quella novità che serviva a Spalletti per poter esprimere al meglio le proprie idee da accompagnare alla presenza di un altro giovane talento come Osimhen.

L’unico vero grande dubbio su di lui può essere legato al suo impatto con il calcio italiano, ma se è aiutato come giusto che sia dalla piazza e dai compagni potrà facilmente regalare delle gioie ai tifosi.

