Kvaratskhelia, parla l’agente: “In Italia per lui esiste solo il Napoli, lui è madridista ma io e il papà del Barcellona”

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del canale YouTube GeoTeam.

“Kvara all’Europeo Under 21? Il Napoli non lo fermerà, dovrò chiedere a lui. Non è un robot, è umano anche lui, dovrebbe dire a se stesso come sta fisicamente.

A Giuntoli ho detto di non avere fretta e noi non ne abbiamo. A Kvara piace tutto di Napoli e se decidiamo di fare qualcosa, lui sarà il primo a saperlo. Mi ha chiesto di altri giocatori georgiani ed era interessato al nostro paese.

Khvicha mi ha confessato che non giocherà in un’altra squadra italiana al di fuori del Napoli. Poi non so cosa accadrà tra 10-15 anni, magari l’Inter lo chiamerà e lui vorrà andarci, ma ad oggi non ne vuole sapere. In Italia, per lui, c’è solo il Napoli.

Liga spagnola? Io e suo padre tifiamo Barcellona, ma Kvara ama il Real. Se lo vedessi con la maglia del Barça sarei molto felice, ma lui è madridista. Lui è di quel livello lì, può giocare ovunque.

Napoli non è una città pericolosa. Ci vado spesso così come la famiglia e non ho mai avuto problemi. Non ci sono gli stessi problemi altrove, in Inghilterra, o per Messi quando era in Spagna? Vero, Kvara ha solo subito furto, ma forse erano tifosi, chissà, la cosa è finita lì. Questa città ci piace molto”.

