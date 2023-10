Kvaratskhelia: “Sento l’amore di Napoli ogni volta che esco di casa. Pallone d’oro? Arrivare da un Paese così piccolo lo fa sembrare incredibile“

Khvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS.



Scudetto: “Sento l’amore di Napoli ogni volta che esco di casa. Ti fa stare bene. Senza questa città non avremmo vinto lo scorso anno. La festa è stata lunga, ma quanto visto dopo la vittoria a Torino con la Juventus è stato unico”.

L’ex Dinamo Batumi, poi, ha commentato possibili traguardi personali per il futuro: ” Pallone d’oro? Arrivare da un Paese così piccolo lo fa sembrare incredibile. Ma i sacrifici sono sempre premiati. Sogno di vincerlo, un giorno. Ma secondo me andrà a Messi quest’anno. Un altro sogno? Vincere la Champions e portare la Georgia a un Europeo o a un Mondiale”.

Infine, un pensiero sul Real e Saplletti: “Sono cresciuto guardando il Real Madrid in tv, ora lo affronterò in campo. È impossibile non essere felici. Guti e Cristiano Ronaldo sono stati due idoli per me. Avremo rispetto del nostro avversario, ma non abbiamo paura di nessuno. Ringrazio Spalletti per quello che ci ha dato, ancora fa il tifo per noi. Ma Garcia è un grande allenatore, stiamo migliorando con lui giorno dopo giorno. Presto raggiungeremo la migliore versione di noi stessi con lui”.

Comments

comments