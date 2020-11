La breve festa di compleanno di Maradona: il Gimnasia lo celebra e gli regala una vittoria in Coppa di Lega

Sono continuati anche la scorsa notte i festeggiamenti per il 60° compleanno di Maradona che li ha celebrati con una vittoria in Coppa di Lega del Gimnasia La Plata.

Il Pibe de Oro ha prima spento le candeline a bordo campo su due torte: una del Gimnasia e l’altra della Federazione. Poi ha ricevuto in dono una targa in argento e una maglia incorniciata del club che poi gli ha anche regalato una vittoria sul campo per 3-0 contro il Patronato. Maradona è poi tornato subito in isolamento data la positività di un suo guardaspalle.

