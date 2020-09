La Bundesliga ripartirà con il 20% dei tifosi negli stadi: c’è il via libera

In Germania c’è il via libera per riportare i tifosi negli stadi per le partite di Bundesliga, che ricomincerà venerdì 18 sera.

A riportare la notizia è Sky Sport. I Länder, gli Stati che compongono la Federazione tedesca hanno dato il via libera alla presenza dei tifosi sugli spalti degli stadi con il ritorno della Bundesliga. Il tutto partirà con la prima partita del campionato tedesco, Bayern Monaco- Schalke 04, che si giocherà venerdì 18 settembre alle 20 e 30.

La capienza nello stadio sarà ridotta: massimo il 20% della capienza degli stadi sarà ammessa, data la nota situazione relativa alla pandemia da covid-19. Nonostante questo via libera, comunque, la situazione sarà costantemente monitorata dalle autorità e per ora questo esperimento durerà 6 settimane. Il tutto con regole e norme precise per ingressi e distanziamento fisico.

Comments

comments