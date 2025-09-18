La cabala di Manchester City-Napoli.
Oltre il campo, la storia.
Il Napoli non ha mai vinto contro le inglesi in trasferta ma Conte non ha mai sbagliato l’esordio in Champions.
Poi c’è il destino condiviso,
come ricordato dal mister che, come il club che guida, non è mai andato oltre i quarti di finale nella massima competizione europea.
Poi ci sono gli incroci con gli ex United McTominay e Hojlund ma, soprattutto, il ritorno a casa di King De Bruyne oggi anche Genius.
Tanti spunti per arricchire un match che fa storia da solo.