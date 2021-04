La Campania resta ancora zona rossa. De Luca: “Criteri demenziali”

Arrivata la notizia tanto temuta: la Campania resta ancora zona rossa per la prossima settimana. Il commento del presidente De Luca.

L’indice Rt infatti è ancora sopra la soglia critica e si attesta sull’1.19. I dati, seppure in miglioramento, per quanto concerne in particolare la pressione sugli ospedali, non sono sufficienti al passaggio in arancione.

Il commento del presidente De Luca:

Criteri demenziali, la rabbia dei cittadini è giustificata. La Campania è all’avanguardia circa l’occupazione delle terapie intensive e i deceduti. Le nostre terapie intensive sono piene al 26% e abbiamo il 37% dei posti di degenza occupati, ma ci diranno che siamo in zona rossa”.

“Chi s’arrabbia fa bene. Se giri e vedi tutti in giro, ma si chiude il ristorante o il barbiere è chiaro che t’innervosisci. La gente s’indigna se vede che non c’è un accidente di controllo. Io esprimo solidarietà a quelli che vivono un sentimento di rivolta. Sono tutti a passeggio, perché non si può garantire l’accesso ad un teatro, un museo, un ristorante?”.

Comments

comments