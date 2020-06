Il calciatore dell’Inter, Antonio Candreva, ha commentato sui social il prossimo ritorno in campo dei nerazzurri previsto per sabato in Coppa Italia contro il Napoli.

“Ci siamo quasi…e non vediamo l’ora. Il prato verde i compagni, le emozioni che solo questo sport ci regala. Speriamo di donare spensieratezza e sorrisi a tutti i nostri tifosi, dopo questo periodo di sofferenza e difficoltà per tutti e per tutto il Paese”.

