La cessione di Leandrinho libera lo slot per un extracomunitario

Il Red Bull Bragantino con un tweet sul profilo ufficiale del club ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo del brasiliano Leandrinho. Il calciatore era già stato ceduto in prestito dal Napoli lo scorso mese di febbraio.

La cessione a titolo definitivo di Lenadrinho a un club estero consente al Napoli di liberare uno slot per il tesseramento di un nuovo calciatore extracomunitario.

Il Napoli nella stagione appena conclusa aveva i tre slot per gli extracomunitari occupati da Leandrinho, Ospina e Lozano.

Per la stagione 2020-21 il Napoli può tesserare due nuovi extracomunitari a patto che:

uno va a sostituire un altro calciatore extracomunitario ceduto all’estro a titolo definitivo;

l’altro può sostituire un altro calciatore extracomunitario senza nessun vincolo purché il nuovo acquisto almeno una di queste due condizioni:

– inserito nella lista di gara per almeno due partite ufficiali della nazionale di appartenenza negli ultimi 12 mesi;

– aver collezionato almeno 5 presenze nella nazionale di appartenenza in tutta la carriera.

Ricordiamo da il vincolo di tesseramento di calciatori extracomunitari non riguarda quelli che sono già tesserati per un altro club italiano.

Quindi l’addio di Leandrinho apre le porte ad un nuovo extracomunitario (il brasiliano Gabriel?) che andrebbe ad aggiungersi a Osimhen che il Napoli può tesserare come Under 22 essendo nato dopo l’1 gennaio 1998 (per la precisione 29 dicembre 1998).

Comments

comments