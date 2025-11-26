Napoli

La classifica del Napoli in Champions al termine della quinta giornata.

Pubblicato il

Al termine della quinta giornata della fase campionato della Champions il Napoli è ancora in zona playoff 

La classifica vede gli azzurri al ventesimo porto con 7 punti e -3 di differenza reti.

Fino al ventiquattresimo posto si accede ai playoff

