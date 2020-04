La comunità scientifica sportiva studia le regole per non fermarsi di nuovo alla ripresa

Secondo Il Corriere dello Sport la comunità scientifica sportiva, ha studiato un metodo affinché, una volta ripreso il calcio non sia costretto a fermarsi ancora.

Allora, ripartirà anche lo sport: come? Innanzitutto, sotto controllo. Infatti, per la FMSI dovranno eseguirsi rigide misure di prevenzione, a partire dall’igiene delle strutture, ma anche dai giocatori che, ogni quattro giorni, dovranno sottoporsi al tampone. Inoltre, gli atleti saranno separati tra chi è stato positivo e chi no, con il tampone che vale per tutti, ma solo per i secondi si farà un test del sangue per capire se il corpo abbia elaborato le difese immunitarie necessarie al virus.

Il servizio completo sull’edizione odierna del Corriere dello Sport.

