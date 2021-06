La Copa America sarà visibile anche su Sky Sport. Si parte il 13 giugno

Sky Sport annuncia che la Copa America sarà visibile anche sui suoi canali. La competizione prenderà il via il 13 giugno.

Saranno tutti e 28 i match della Copa America che saranno trasmessi da Sky Sport. Un’edizione che poteva non vedere la luce, dati i problemi legati al Covid in Argentina; poi la federazione ha deciso che si giocherà in Brasile. Tra i giocatori del Napoli c’è David Ospina, con la sua Colombia.

La competizione prenderà il via il 13 giugno, come già detto, e proseguirà fino al 10 luglio. A seguire la programmazione completa di Sky Sport delle partite dei gironi:

DOMENICA 13 GIUGNO

Ore 23 : Brasile-Venezuela

: Brasile-Venezuela Ore 2.00: Colombia-Ecuador

LUNEDÌ 14 GIUGNO

Ore 23 : Argentina-Cile

: Argentina-Cile Ore 2.00: Paraguay-Bolivia

GIOVEDÌ 17 GIUGNO

Ore 23 : Colombia-Venezuela

: Colombia-Venezuela Ore 2.00: Brasile-Perù

VENERDÌ 18 GIUGNO

Ore 23 : Cile-Bolivia

: Cile-Bolivia Ore 2.00: Argentina-Uruguay

DOMENICA 20 GIUGNO

Ore 23 : Venezuela-Ecuador

: Venezuela-Ecuador Ore 2.00: Colombia-Perù

LUNEDÌ 21 GIUGNO

Ore 23 : Uruguay-Cile

: Uruguay-Cile Ore 2.00: Argentina-Paraguay

MERCOLEDÌ 23 GIUGNO

Ore 23 : Ecuador-Perù

: Ecuador-Perù Ore 2.00: Brasile-Colombia

GIOVEDÌ 24 GIUGNO

Ore 23 : Bolivia-Uruguay

: Bolivia-Uruguay Ore 2.00: Cile-Paraguay

DOMENICA 27 GIUGNO

Ore 23 : Brasile-Ecuador

: Brasile-Ecuador Ore 23: Venezuela-Perù

NOTTE TRA LUNEDÌ 28 E MARTEDÌ 29 GIUGNO

Ore 2:00 : Uruguay-Paraguay

: Uruguay-Paraguay Ore 2:00: Bolivia-Argentina

