Stefano Pioli, allenatore del Milan, si è lasciato andare ad una critica alle dimensioni del campo dello Spezia dove i rossoneri hanno giocato questo pomeriggio.

“Oggi era una partita che temevo, anche perché le dimensioni del campo non sono adatte, è più piccolo e non credo sia corretto perché dovrebbero essere tutti uguali i campi in Serie A”.

