La curiosità di Fiorentina-Napoli. La particolare sfida del gol tra Insigne e Bonaventura

Fiorentina-Napoli ormai è una sfida destinata a non essere mai banale.

Contro la Fiorentina il Napoli ha festeggiato il primo scudetto della sua storia, ha vinto una finale di Coppa Italia, ha perso uno scudetto…in albergo. In questo campionato la sfida con la Fiorentina è un crocevia fondamentale per l’accesso alla prossima Champions League.

Ma in Fiorentina-Napoli c’è una sfida nella sfida, davvero particolare, tra il viola Giacomo Bonaventura e l’azzurro Lorenzo Insigne:

la vittima preferita di Bonaventura è il Napoli: 18 partite 5 gol e 2 assist;

la vittima preferita di Insigne è la Fiorentina: 18 partite 11 gol e 5 assist.

Se Bonaventura è da solo per provare a continuare la sua tradizione positiva con la vittima preferita, Insigne invece è in ottima compagnia.

Infatti per anche per Politano la Fiorentina è la squadra alla quale ha segnato più gol (4 in 9 partite, con il Genoa 4 gol in 11 partite).

