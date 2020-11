La curiosità. Il dolce ricordo a tinte rossonere di Zielinski e Di Lorenzo

Domani al San Paolo il Napoli affronta il Milan nell’ottava giornata del campionato di Serie A 2020-21.

Per Di Lorenzo e Zielinski al Milan sono legati dei dolci ricordi.

Di Lorenzo. Contro il Milan ha segnato il suo ultimo gol con la maglia del Napoli. Il 12 luglio 2020, nella 32esima giornata dello scorso campionato il difensore ha segnato il gol del momentaneo 1-1 dopo il vantaggio rossonero di Theo Hernandez. La gara è poi terminata 2-2 con i gol di Mertens e del milanista Kessie su rigore.

Zielinski. Contro il Milan il centrocampista polacco potrebbe giocare la sua partita numero 150 in Serie A con la maglia del Napoli. Proprio contro il Milan al San Paolo, il 25 agosto 2018 nella seconda giornata del campionato 2018-19, Zielinski ha segnato la sua unica doppietta in carriera regalando la vittoria agli azzurri per 3-2…e l’arbitro era proprio Valeri.

